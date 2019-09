Total War Saga: Troy komt in 2020 uit

Sega en ontwikkelaar Feral Interactive hebben Total War Saga: Troy aangekondigd. Dit wordt de tweede titel in de saga-spin-offserie binnen de Total War-reeks. De release staat gepland voor ergens in 2020 en de nieuwe game is gesitueerd in het tijdperk van de Trojaanse Oorlog.

Feral Interactive schrijft dat het zich heeft laten inspireren door de Ilias, het oud-Griekse epos over de Trojaanse Oorlog dat aan Homerus wordt toegeschreven. Het spel heeft deze oorlog tussen een Griekse coalitie en de Trojanen als setting en bevat de bekende mix van realtimeveldslagen en turn-based elementen tijdens het uitbouwen en managen van het rijk. Spelers kunnen daarbij kiezen voor het Griekse of het Trojaanse perspectief. De ontwikkelaar spreekt bij Total War Saga: Troy over acht beschikbare iconische helden en een personagegedreven, verhalend drama waarin je je antagonisten moet overwinnen.

In een vroege preview schrijft PC Gamer dat onder meer de Griek Achilles en de Trojaan Hector aanwezig zijn met speciale vaardigheden en uitrusting. Volgens het medium spelen daarnaast goden en een minotaurus een rol, maar voert de historische inslag de boventoon en ontbreekt het paard van Troje. Er zijn acht verschillende facties, waaronder meerdere Trojaanse en Griekse. De Trojaanse prins Paris zal nog wel de Spartaanse koningin Helena ontvoeren en terug naar Troje vluchten, maar hoe de gebeurtenissen zich daarna ontvouwen is geheel aan de speler.

Total War Saga: Troy wordt de tweede titel binnen de Total War-reeks die binnen de spin-offreeks valt, wat wordt aangeduid met de toevoeging van 'saga'. Dit staat voor games die in tegenstelling tot de reguliere Total War-spellen op een kortere, minder grote historische periode inzoomen met wat kleinere, gedetailleerde campagnespeelvelden. Total War Saga: Thrones of Britannia was de eerste saga-titel. Deze kwam in mei vorig jaar uit en zoomde in op de strijd om de Britse eilanden vanaf het jaar 878, waarbij de invasie van de Noormannen net achter de rug was.

Wanneer Total War Saga: Troy uitkomt is nog niet precies bekend, behalve dat de titel ergens volgend jaar moet verschijnen. Windows is als eerste aan de beurt, kort daarna gevolgd door versies voor macOS en Linux.