Total War: Warhammer III komt later dit jaar uit

Creative Assembly heeft de komst van het strategiespel Total War: Warhammer III aangekondigd. Deze derde titel uit de strategiereeks met de fantasy-setting van de Warhammer-wereld als basis, komt ergens later dit jaar uit.

Op de al aanwezige Steam-pagina wordt nog geen exacte releasedatum genoemd, al staat daar wel 'late 2021'. Total War: Warhammer III is gesitueerd rondom de periode waarin Karl Franz heerste, waarbij Warhammer Fantasy Battles 8th Edition de primaire bron is, schrijft Creative Assembly in een faq. Deze derde titel in de reeks voegt het ijsbeerrijdende volk uit Kislev toe, die ook centraal staan in de cinematografische trailer. Daarnaast is de op China gebaseerde Grand Cathay-factie aanwezig. Ook de vier facties van Chaos Realm zijn aanwezig, te weten Khorne, Nurgle, Slaanesh en Tzeentch. Er zullen negen speelbare Legendary Lords aanwezig zijn, al zijn daar nog geen details over naar buiten gebracht.

Ontwikkelaar Creative Assembly zegt dat er nog steeds gewerkt wordt aan een gecombineerd speelveld voor spelers die de drie Warhammer-games uit de Total Wars-reeks in bezit hebben. Dit wordt een enorme map die voor deze eigenaren gratis beschikbaar komt als dlc. De ontwikkelaar geeft nog geen nadere details en zegt dat het zich nu op Total War: Warhammer III richt. Dat betekent waarschijnlijk dat deze gezamenlijk map pas na de release van de nieuwe Total War-game uitkomt.

Om gebruik te kunnen maken van dit gecombineerd speelveld, is het noodzakelijk dat de drie games uit de reeks zijn aangeschaft in dezelfde digitale winkel. Dit kan echter veranderen, aangezien Creative Assembly de hoop uitspreekt dat spelers ergens in de toekomst hun Epic Games Store- en Steam-accounts via Total War Access kunnen koppelen. De ontwikkelaar werkt hier aan met de betrokken partijen, maar zegt daar meteen bij deze functionaliteit niet te kunnen garanderen. Ook zegt de ontwikkelaar te hopen de eerdere twee Warhammer-games in de Epic Games Store te kunnen uitbrengen voordat Total War: Warhammer III uitkomt.

De Total War-reeks bestaat uit strategiegames met rts- en turn based-elementen die zich onder meer onderscheiden door grote legers die spelers kunnen besturen. Meestal richten de games zich op historische tijdperken en gebeurtenissen, maar de Warhammer-games vormen daarop een uitzondering met hun fantasy-setting. Sega kondigde eind 2012 al aan dat het een samenwerkingsverband had gesloten met Games Workshop, het bedrijf dat de rechten heeft op de Warhammer-franchise. Het originele Total War: Warhammer kwam in 2016 uit en deel twee volgde een jaar later.