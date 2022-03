Total War: Warhammer III is uitgesteld tot begin 2022

Creative Assembly stelt pc-game Total War: Warhammar III uit tot begin 2022. Het strategiespel stond eerder op de planning voor een release eind dit jaar. De ontwikkelaar zegt dankzij het uitstel 'meer te kunnen bereiken'.

Door de game uit te stellen tot begin 2022, hoeft het team de game niet gehaast uit te brengen, meldt de ontwikkelaar op Twitter. Total War: Warhammer III had nog geen verschijningsdatum, maar eerder werd 'eind 2021' aangehouden als releaseperiode. De ontwikkelaar benadrukt dat de game niet gezien moet worden als het einde van de trilogie, maar als het begin van 'jaren aan content en ondersteuning'.

De komende tijd zal Creative Assembly meer details bekendmaken over de game. Dat begint al dinsdag met de onthulling van de Grand Cathay. Dat is een van de speelbare rassen in de game. Tweakers publiceerde in mei een preview van Total War: Warhammer III. De game zal uitkomen voor Windows, macOS en Linux.