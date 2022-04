Warhammer - Age of Sigmar: Storm Ground verschijnt op 27 mei voor consoles en pc

Focus Home Interactive brengt Warhammer - Age of sigmar: Storm Ground op 27 mei uit. De turn-based strategiegame heeft een singleplayercampagne en kan online tegen anderen gespeeld worden.

Storm Ground is gebaseerd op Age of Sigmar van Games Workshop. Dat is de nieuwste versie van het Warhammer-tabletopspel. Spelers kunnen kiezen uit drie facties: de Stormcast, de Nighthaunt en de Maggotkin. Het strategiespel bevat ook kaarten, die spelers verzamelen in ieder gevecht en toegang geven tot nieuwe units, skills, wapens en uitrusting voor de legers.

Warhammer - Age of Sigmar: Storm Ground is ontwikkeld door Gasket Games uit Canada. Het spel verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. De game werkt ook op de Xbox Series X en S en de PlayStation 5, maar heeft geen verbeteringen voor die consoles. De pc-versie staat op Steam voor 40 euro en is tijdelijk met korting te koop. De consoleversies kosten 40 euro.

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat Frontier Developments, de maker van Elite Dangerous, Planet Coaster en Planet Zoo, ook aan een Age of Sigmar-game werkt. Dat spel moet ergens tussen april 2022 en mei 2023 uitkomen.