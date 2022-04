Microsoft geeft preview van eigen OpenJDK-release vrij

Microsoft maakt de Microsoft Build van OpenJDK beschikbaar, een long-term support-distributie van de Java-developmentkit met onder andere de binaries van Java 11. De build wordt later dit jaar de standaarddistributie van Java 11 voor Azure-diensten.

Met de release wil Microsoft de Java-ondersteuning voor zijn klanten en ontwikkelaars verbeteren. OpenJDK is de opensourceimplementatie van Java. De Microsoft Build van OpenJDK is open source op basis van een GPLv2+CE-licentie en bevat binaries voor Java 11 die gebaseerd zijn op OpenJDK 11.0.10+9. De distributie is beschikbaar voor x64-server- en -desktopsystemen op Windows, macOS en Linux. Daarnaast kondigt Microsoft een vroege binary van Java 16 voor Windows op Arm aan, gebaseerd op OpenJDK 16+36.

Microsoft claimt de afgelopen achttien maanden met meer dan vijftig patches te hebben bijgedragen aan OpenJDK, waarbij onder meer verbeteringen voor Windows packaging voor macOS zijn doorgevoerd. Verder zou het bedrijf intern een half miljoen Java Virtual Machines gebruiken, waaronder voor gameservers; 140.000 daarvan zouden al op de Microsoft Build van OpenJDK gebaseerd zijn.

Het bedrijf wil feedback verwerken voor de release van een productieversie en Java 11 vervolgens tot in ieder geval 2024 ondersteunen. Later dit jaar moeten ook OpenJDK 17-binaries verschijnen. Nog dit jaar moet de Microsoft Build van OpenJDK de standaarddistributie voor Java 11 op Azure worden. Ondersteuning voor Java 8 is er ook voor Azure, maar Microsoft adviseert klanten over te stappen naar Java 11 of latere versies.