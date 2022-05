Microsoft gaat deelnemen aan Java Community Process voor Java-specificaties

Microsoft heeft een Java Specification Participation Agreement getekend en gaat daarmee deelnemen aan het Java Community Process om specificaties voor Java te ontwikkelen. De stap volgt op de release van de Microsoft Build van OpenJDK.

Met de toetreding tot het JCP-overlegorgaan kan Microsoft Java Specification Requests indienen en zo voorstellen om bepaalde specificaties en technieken toe te voegen aan Java. Suggesties voor Java-api's doorlopen een procedure en gedurende deze procedure worden de suggesties door experts en andere leden beoordeeld. Ook zijn er publieke reviews gedurende het traject, voordat er uiteindelijk gestemd wordt over voorstellen en deze een release kunnen krijgen.

Het Java Community Process bestaat al sinds 1998 en is bedoeld als open overlegorgaan voor de ontwikkeling van Java. In 2010 stapte de Apache Foundation uit het overleg uit onvrede over Oracles invloed, nadat Oracles roadmap voor Java 7 en 8 werd goedgekeurd. Iedereen kan in principe inschrijven en deelnemen aan JCP. Microsoft meldt dit te doen als onderdeel van zijn strategie om meer te investeren in Java.

In april van dit jaar maakte Microsoft een preview van zijn Microsoft Build van OpenJDK beschikbaar, een long-term support-distributie van de open Java-devkit. Deze week bracht het bedrijf OpenJDK 11.0.13 en OpenJDK 17.0.1 uit. Deze versies distribueert Microsoft op korte termijn naar Azure-diensten voor klanten, zoals naar Azure App Service, Azure Functions en Azure Spring Cloud.

Microsoft meldt verder de overstap naar lts-releases om de twee jaar te ondersteunen. Oracle maakte in december bekend dat het om de twee in plaats van drie jaar lts-releases voor zijn commerciële Oracle JDK-binaries gaat uitbrengen. Microsoft gaat hier dus in mee wat betreft zijn OpenJDK-builds.