Samsung brengt Galaxy A30s-smartphone uit in Nederland

Samsung heeft de Galaxy A30s-smartphone uitgebracht in Nederland. De voorganger A30 kwam niet uit. De telefoon is per direct verkrijgbaar en zit in dezelfde prijsklasse als de Galaxy A50 die eerder dit jaar uitkwam.

De Galaxy A30s heeft een oledscherm van ongeveer 100 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,4", met een resolutie van 1560x720 pixels. De soc is een Exynos 7904, een 14nm-soc met twee Cortex A73-kernen op 1,8GHz en vier Cortex A53-kernen op 1,6GHz met een Mali G71MP2-gpu. De telefoon meet 15,8x7,5cm.

Het is vooralsnog niet duidelijk in welke configuraties de A30s op de markt zal komen. Samsung presenteerde de A30s samen met de A50s vorige maand. De A30s is per direct verkrijgbaar voor 279 euro, waarmee hij in het vaarwater zit van de eerder verschenen A50. Die kwam uit voor 350 euro, maar kost inmiddels rond 280 euro.