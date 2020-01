Foto's tonen concept Xiaomi Mi 10 met cameragat - update

Er zijn foto's verschenen van een concept van de de Xiaomi Mi 10-smartphone. De telefoon heeft vier camera's aan de achterkant en een scherm met een gat erin voor de frontcamera. Het scherm is gebogen aan de randen.

Eerdere geruchten wezen erop dat de Mi 10 geen inkeping of gat in het scherm zou hebben, maar de foto's van Techdroider tonen een gat links bovenin het scherm voor de frontcamera. De foto's lijken te zijn genomen tijdens een demonstratie van Xiaomi; de telefoon is verbonden met het wifi-netwerk Mi Demo.

De reflecties aan de rand laten zien dat Xiaomi heeft gekozen voor een scherm met gebogen randen. Het lijkt niet op het watervalscherm van de Huawei Mate 30 Pro dat onder een hoek van 88 graden afbuigt. Het buigen van het scherm kan alleen met oledschermen, wat erop duidt dat de Mi 10 net als zijn voorganger Mi 9 een oledscherm heeft.

Xiaomi kondigt zijn Mi-telefoons vaak in de winter aan. De Chinese fabrikant presenteerde de Mi 9 vorig jaar in februari. Het heeft vooralsnog geen presentatie gepland staan voor volgende maand. Volgende maand is ook telecombeurs Mobile World Congress, waar Xiaomi vorig jaar de Europese release van de Mi 9 aankondigde.

Update, donderdag 7:32: Het gaat om afbeeldingen van 'een concept' en dus niet van de onaangekondigde telefoon zelf. Het gaat hier dus niet om een foto van de Mi 10, maar een bewerkte afbeelding van een bestaand model.