Nieuwe ultrasone vingerafdrukscanner Qualcomm kan twee vingers tegelijk scannen

Qualcomm heeft een nieuwe ultrasone vingerafdrukscanner aangekondigd die achter schermen geplaatst kan worden. De nieuwe versie heet 3D Sonic Max en kan een veel groter gebied scannen, waardoor twee vingers tegelijk gescand kunnen worden.

Volgens Qualcomm is het oppervlak waar gebruikers hun vingers op kunnen legen 17 keer groter dan nu het geval is bij smartphones die de ultrasone techniek van de fabrikant gebruiken. Het zou gaan om een oppervlak van 20mm bij 30mm. De huidige ultrasone scanner van Qualcomm, die onder andere in de Galaxy S10- en Note 10-toestellen wordt gebruikt, heeft afmetingen van 4mm bij 9mm.

Het grotere oppervlak moet het ontgrendelen van smartphones makkelijker maken en zou ook de snelheid en nauwkeurigheid ten goede komen. Ook biedt het de mogelijkheid om de beveiliging te verhogen door twee vingerafdrukken te gebruiken in plaats van één. Vermoedelijk komt de techniek terecht in high-end smartphones volgend jaar. Volgens Qualcomm zal de techniek ook gebruikt worden in auto's en bij medische apparatuur.