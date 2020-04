BOE gaat oledschermen leveren met ultrasone vingerafdrukscanners

Schermmaker BOE gaat oledscermen voor smartphones leveren met de ultrasone 3D Sonic-vingerafdrukscanner van Qualcomm. Tot nu toe zat die scanner alleen in modellen van Samsung met schermen van die fabrikant.

De eerste smartphones met BOE-schermen en Qualcomm-scanners moeten voor het einde van het jaar verschijnen, meldt Qualcomm. BOE levert al langer schermen waarachter fabrikanten optische vingerafdrukscanners kunnen zetten. Die zitten onder meer in smartphones van Huawei met BOE-schermen.

Ultrasone scanners werken met ultrasoon geluid, dat weerkaatst tegen de vingertop om zo de afdruk van de vinger te kunnen uitlezen. Het alternatief is optische scanners, cameraatjes die de vingerafdruk in 2d waarnemen door beelden te maken als een klein deel van het scherm oplicht om de vingertop te tonen aan de camera.

Samsung gebruikt de ultrasone scanners in de Galaxy S10, Note 10 en S20, maar in veel goedkopere telefoons gebruikt de fabrikant optische scanners. Het is onbekend of de BOE-schermen met ultrasone scanners goedkoper te produceren zullen zijn.

Een ultrasone scanner kan een 3d-beeld maken en is daardoor in potentie veiliger dan de optische scanner met een 2d-beeld van een vingertop, maar bij de S10 bleek een softwarefout ervoor te zorgen dat de scanner elke vinger accepteerde. Die fout is inmiddels gefikst.