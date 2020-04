TCL 10 5G-smartphone met Snapdragon 765G-soc kost 399 euro

De Chinese fabrikant TCL brengt een 5g-smartphone uit voor 399 euro. De TCL 10 5G is voorzien van Qualcomms Snapdragon 765G-soc met geïntegreerd 5g-modem, 6GB ram en 128GB flashopslag.

De TCL 10 5G is een van de eerste midrange-smartphones met 5g-ondersteuning. ZTE presenteerde eerder al de Axon 11 met dezelfde soc, maar het is niet bekend of dat toestel in Europa uitkomt. ZTE's toestel kost in China 2700 yuan, omgerekend zo'n 350 euro. HMD voorziet zijn Nokia 8.3 5G ook van de Snapdragon 765G; dat toestel kost echter 599 euro.

TCL rust de 10 5G uit met een 6,53"-lcd, vier camera's aan de achterkant en een 4500mAh-accu. Er zit een vingerafdrukscanner aan de achterkant en de Android-telefoon heeft een 3,5mm-aansluiting. Of en wanneer het toestel uitkomt in Nederland en België, is nog niet bekend. TCL noemt wel een europrijs van 399 euro en zegt dat het toestel 'later dit jaar' uitkomt.

Er komt ook een TCL 10 Pro, dat toestel heeft echter geen 5g-ondersteuning. TCL voorziet het Pro-model van een 6,47"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. Dit toestel heeft een vingerafdrukscanner achter het scherm en een inkeeping in plaats van een gat voor de frontcamera.

Ook de TCL 10 Pro heeft vier camera's aan de achterkant, maar met de groothoeksensor heeft een hogere resolutie van 16 megapixel en in plaats van een dieptecamera is er een 2-megapixelsensor voor het maken van video's bij weinig licht. Het toestel heeft een Snapdragon 675-soc, 6GB ram en 128GB flashopslag. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh. TCL brengt de 10 Pro maandag uit in Portugal voor 499 euro. Het toestel komt later naar andere landen, maar wanneer is nog niet bekend.

TCL 10 Pro

TCL introduceert ook een goedkoper model, de 279 euro kostende TCL 10L. Dat toestel heeft een Snapdragon 665-soc, een 6,53"-lcd met een resolutie van 2340x1080 pixels en vier camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor en verder is de set-up vergelijkbaar als die van de TCL 10 5G. De 10L heeft 6GB ram en 64GB flashopslag en er zit een 4000mAh-accu in.