Privacytoezichthouder wil een overkoepelende EU-app voor tracken coronavirus

De European Data Protection Supervisor roept op om een gezamenlijke EU-brede mobiele app te ontwikkelen voor het tracken van het coronavirus. De directeur van deze EU-privacywaakhond wijst daarbij op de grote variaties in de apps die lidstaten nu gaan of willen gaan gebruiken.

De Poolse directeur Wojciech Wiewiorowski zegt dat zijn instantie op de hoogte is van het feit dat verschillende EU-lidstaten al gebruikmaken van apps om het virus te tracken, of daar plannen voor hebben. Hij stelt dat hierbij verschillende methodes worden ingezet om de volksgezondheid te beschermen, waardoor het verwerken van persoonsgegevens ook op verschillende manieren geschiedt. Gelet op deze 'afwijkingen' roept Wiewiorowski op te komen tot een pan-Europese, mobiele covid-19-app die op EU-niveau wordt gecoördineerd. Daarbij roept hij technologieontwikkelaars op om bij hun pogingen om het virus in kaart te brengen of in te dammen, vanaf het prille begin databescherming in ogenschouw nemen.

Verder benadrukt de directeur van de toezichthouder dat de AVG geen obstakel vormt voor het verwerken van data en dat de European Data Protection Supervisor de ontwikkeling van technologie en apps voor het gevecht tegen de huidige pandemie ondersteunt. Wiewiorowski erkent dat het verwerken van gegevens het recht op privacy en bescherming van data kan doorkruisen, maar dat dat in de huidige buitengewone situatie soms noodzakelijk kan zijn. Om te voorkomen dat er in die gevallen gevallen van inbreuken op de privacy kunnen optreden, zegt hij met de Europese Commissie samen te werken om zeker te stellen dat de huidige maatregelen op nationaal en Europees niveau tijdelijk zijn, met nauw omschrijven doelen, met een beperkte groep die toegang tot de data krijgt.

Er zijn al allerlei landen die al locatiegegevens afkomstig van providers inzetten om de bevolking te volgen tijdens de coronapandemie en de Europese Commissie ondersteunt dit. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde eerder dat het gebruik van locatiegegevens tegen het coronavirus alleen mag als daar een wet voor is. Overigens is er al een Europese initiatief voor een privacyvriendelijke app en landen als Oostenrijk en Israël zetten al locatiedata van burgers in om te kijken of de ingestelde maatregelen om sociale contacten te beperken effectief zijn.