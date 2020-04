Europees initiatief werkt aan privacyvriendelijke app om coronavirus te tracken

Een Europees initiatief waar 130 experts bij zijn aangesloten, stelt Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing voor. Dat zou een privacyvriendelijk app zijn die mensen in staat moet stellen om te zien of ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt.

De PEPP-PT-app registreert de locatie van gebruikers op vrijwillige basis. Mensen moeten de app zelf downloaden en toestemming geven om hun locatie te delen. Volgens de organisatie wordt informatie twee weken opgeslagen en alleen beschikbaar voor gezondheidsdiensten. De organisatie zegt privacy voorop te stellen en aan alle Europese regelgeving te voldoen.

Volgende week zou de techniek voor de PEPP-PT-app beschkbaar moeten zijn voor landen en organisaties die het coronavirus bestrijden. Het idee is dat mensen door hun locatie te delen achteraf te weten kunnen komen of ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met coronavirus SARS-CoV-2. Als een besmetting wordt geconstateerd bij een gebruiker van de app, wordt dat door gezondheidsorganisaties doorgegeven en vervolgens worden de mensen ingelicht die in de buurt zijn geweest van de patiënt.

De app zou het isoleren van individuele besmettingsgevallen mogelijk moeten maken, waardoor strenge lockdown-maatregelen zoals die nu gehanteerd worden in veel Europese landen versoepeld kunnen worden. Om de app goed te laten werken zou zestig procent van de Europeanen deze moeten gebruiken, zeggen de initiatiefnemers.

Het Europese initiatief wil zich als non-profitorganisatie vestigen in Zwitserland en bestaat uit experts met tal van expertises. Het gaat onder andere om onderzoekers en wetenschappers op het gebied van epidemiologie, psychologie, tracking, databeveiliging, privacy, kunstmatige intelligentie en encryptie. Europese Universiteiten, waaronder KU Leuven, zijn aangesloten en instituten zoals imec en Frauenhofer maken deel uit van het initiatief.

Verschillende landen zetten wereldwijd al locatiegegevens van bijvoorbeeld providers in om de bevolking te tracken tijdens de coronapandemie. Ook de Europese Commissie riep providers op om data beschikbaar te stellen aan overheden. Daarover bestaan veel privacyzorgen. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde woensdag dat het gebruik van locatiegegevens tegen het coronavirus alleen mag als daar een wet voor is. De variant die het nieuwe initiatief voorstelt mag vermoedelijk wel, omdat het op vrijwillige basis met opt-in werkt.