Qualcomm presenteert Snapdragon 768G

Qualcomm heeft de Snapdragon 768G 5G gepresenteerd, een soc die als opvolger geldt van de eind vorig jaar aangekondigde 765G. De cpu en gpu van de soc zijn iets sneller dan die van de vorige versie, en de gpu-drivers zijn te updaten.

De nieuwe soc is pin- en software-compatibel met de Snapdragon 765G, meldt Qualcomm. Daardoor ligt het voor de hand dat fabrikanten die al bezig waren met telefoons met een 765G, de nieuwe soc zonder veel moeite kunnen integreren. De kans dat er snel veel telefoons met de 768G uitkomen, lijkt daardoor groot.

De op 7nm gemaakte Kryo 475-cpu-kernen in de 768 gaan tot 2,8GHz, terwijl dat bij de 765G tot 2,4GHz is. Qualcomm claimt ook een prestatiewinst van vijftien procent bij de gpu, hoewel de gpu met de Adreno 620 hetzelfde is. Vermoedelijk komt die winst uit een hogere kloksnelheid, maar Qualcomm maakt gpu-kloksnelheden doorgaans niet bekend.

Ook zijn de gpu-drivers van de 768G te updaten. Dat is ook al zo bij de 765G. Xiaomi heeft onlangs al eens een gpu-driverupdate uitgevoerd. De Chinese fabrikant is ook de eerste die de nieuwe soc heeft toegepast. De K30 5G Racing Edition heeft de 768G. Die telefoon is vanaf maandag te koop.