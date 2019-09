Spec Ops Survival-modus van CoD: Modern Warfare is jaar lang PS4-exclusive

De Spec Ops Survival-modus van Call of Duty: Modern Warfare is het eerste jaar na de release alleen te spelen op de PlayStation 4. Pas na 1 oktober 2020 komt de modus beschikbaar voor de Xbox One en de pc. De andere onderdelen van Spec Ops zijn wel op alle platforms beschikbaar.

Dat Sony een jaar lang exclusiviteit heeft bedongen voor de Spec Ops Survival-mode, blijkt uit een nieuwe trailer. Daarin staat dat de Survival Mode als eerste op de PlayStation 4 gespeeld kan worden. In kleine lettertjes onder in beeld staat dat de modus tot 1 oktober 2020 exclusief is voor PlayStation-consoles.

De Survival-modus is een onderdeel van Spec Ops, het co-opgedeelte van Call of Duty: Modern Warfare. In de survivalmodus moeten spelers hordes computergestuurde tegenstanders zien af te wenden. De andere spelmodi van het co-opgedeelte Spec Ops zijn niet gebonden aan exclusiviteit en komen direct beschikbaar op alle platforms.

Ook bij eerdere Call of Duty-games kregen PlayStation-gebruikers eerder toegang tot sommige inhoud, maar dat ging tot nu toe om veel kortere periodes, van bijvoorbeeld een week. Bovendien maakte Activision in augustus bekend dat de dlc voor Call of Duty: Modern Warfare tegelijkertijd op alle platforms uitkomt. Het is ook de eerste game in de serie die crossplatformplay tussen pc, PlayStation 4 en Xbox One heeft. Call of Duty: Modern Warfare komt op 25 oktober uit.