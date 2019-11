Bombardementen die burgerdoelen raken. Gifgasaanvallen. Vrouwen en kinderen gebruiken bij ondervragingen, om informatie los te krijgen van terroristen. Moderne oorlogsvoering is niet mooi. De tijd dat volwassen mannen zich gehuld in felgekleurde pakken op paarden verzamelden op het slagveld om daar haast ceremonieel te bepalen wie de winnaar van de confrontatie was, ligt ver achter ons. Gebeurtenissen zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog veranderden voor altijd de manier waarop conflicten werden uitgevochten, en in de bijna vijfenzeventig jaar daarna veranderde alles nog veel meer. In Call of Duty: Modern Warfare schetst ontwikkelstudio Infinity Ward een beeld van hoe oorlogen er nu aan toe gaan. Dat levert een plaatje op dat behoorlijk pittig is.

Gameplayfragment uit de singleplayer-campagne

Call of Duty: Modern Warfare is een bekende naam, maar toch staat de game los van de eerdere spellen die dezelfde titel droegen. Althans, grotendeels. Het verhaal van de campagne functioneert namelijk als 'origin story' voor Task Force 141, waarvan Captain Price, Soap McTavish, Ghost en Gaz onderdeel uitmaakten. Price speelt ook in deze nieuwe game een belangrijke rol. De speler maakt het verhaal vanuit verschillende personages mee en vecht daarbij regelmatig aan de zijde van Price, die hier uiteraard nog iets jonger is dan in de eerdere Modern Warfare-trilogie.

Kyle en Alex

Als speler krijg je de controle over de Londense politieagent Kyle Garrick en CIA-agent Alex. Beiden raken op hun eigen manier betrokken bij een verhaal dat draait om zoekgeraakt gifgas en de dreigende inzet daarvan. Garrick is aanwezig als het centrum van Londen wordt aangevallen door terroristen, terwijl Alex in het fictieve land Urzikstan jaagt op de gifgasdieven. Al snel wordt de hulp van SAS Captain John Price ingeroepen, die eerst opduikt in Londen, maar later met onder meer Garrick ook in Urzikstan terechtkomt. Daar jagen ze op terroristenleiders en uiteindelijk ook op de biologische wapens, wat natuurlijk gepaard gaat met de nodige tegenslagen en heftige gevechten.

De campagne telt een paar zeer sterke en memorabele missies. Dat komt in de eerste plaats door de variatie en spanningsopbouw. Het niveau is hoog en doet bij vlagen zelfs denken aan het fantastische 'All Ghillied Up', wat mogelijk de beste Call of Duty-missie ooit is. Of je nu in vijandelijk gebied huizen uitkamt, Londen verdedigt tijdens een terroristische aanslag, of in het donker een huis in Londen verkent: het versterkt elkaar allemaal, mede doordat de gameplay steeds net anders is. De stukken gameplay in het donker zorgen daarbij nog eens voor extra spanning. De laserstralen van de wapens, die op dat moment dienst doen als mikpunt, schieten onrustig door de lucht terwijl je kamer na kamer ontdoet van eventuele terroristen.

In die missie, die je al vroeg in de game tegenkomt, krijg je ook een ander basisingrediënt van de campagne goed mee. Call of Duty: Modern Warfare is namelijk keihard. Zoals we in de intro al schreven, heeft Infinity Ward geprobeerd een natuurgetrouw beeld van moderne oorlogsvoering te geven. Dat vraagt soms best wat van je incasseringsvermogen. Zo moet je in dat verduisterde huis het vuur openen op een vrouw met een baby, omdat zij met haar vrije hand een geweer probeert op te pakken. Dan heeft de soldaat nog maar één keuze, en waarschijnlijk slaagt niet elke speler erin om tijdens dat vuurgevecht de baby niet te raken. Dit is slechts een voorbeeld van de harde scènes die je tegenkomt in het verhaal van Modern Warfare. Op een ander moment beleef je een gifgasaanval door de ogen van een jong meisje dat tijdens haar vlucht kinderen ziet liggen die minder geluk hebben gehad dan zij. En weer ergens anders kom je langs lijken die net zijn gefusilleerd. De executies zelf heb je niet met eigen ogen gezien, maar het resultaat is confronterend genoeg. Ook martelpraktijken en harde keuzes waarbij niet alle onschuldige burgers kunnen worden gered zijn aan de orde van de dag in Modern Warfare.

Beste campagne in jaren

De vraag is dan natuurlijk: is dat goed of slecht? Duidelijk is dat het hard is, dat het confronterend is, en dat mensen er best een naar gevoel aan over kunnen houden. Het zorgt er echter wel voor dat Infinity Ward slaagt in zijn missie. Wie deze game speelt, heeft zeker het beeld van moderne oorlogsvoering dat de makers hebben willen schetsen. Dat die boodschap wordt overgebracht in sterke missies die voor het grootste deel spannend en spectaculair zijn, maakt de campagne als geheel alleen maar aantrekkelijker. Call of Duty: Modern Warfare heeft zelfs de beste Call of Duty-campagne van de laatste jaren. Dat is goed nieuws, vooral voor gamers die vorig jaar de traditionele campagnemodus in Black Ops 4 erg hebben gemist.

Gameplayfragment uit de singleplayercampagne