Call of Duty: Modern Warfare krijgt hoogstwaarschijnlijk battle-royalemodus

Call of Duty: Modern Warfare krijgt vrijwel zeker een battle-royalemodus. Vorig jaar werd daar al de nodige informatie over gevonden en inmiddels blijkt dat het speelveld via een omweg al te verkennen is. In een nieuwe trailer zit ook een korte teaser voor de nieuwe modus.

Contentmaker Ryan B, de persoon achter het YouTube-account PrestigeIsKey, zegt op Twitter dat spelers het speelveld voor de battle-royalemodus kunnen verkennen door op het nieuwe multiplayerspeelveld Atlas Superstore in een private match de speciale toeschouwermodus CoD Caster te activeren. Vervolgens is de hele map vanuit een vogelperspectief te aanschouwen. Volgens Ryan B. is de visuele kwaliteit van het speelveld aan de lage kant, omdat de map nog geen onderdeel is van de reguliere gameplay.

Maandag meldde hij al dat er een nieuw, afgesloten gedeelte in Modern Warfare zit, met de tekst 'Classified' en vorig jaar publiceerde een dataminer al een plattegrond van het speelveld van de vermoedelijke battle-royalemodus. Op basis van de huidige verkenningen van het nieuwe speelveld klopt die informatie van vorig jaar. De dataminer kwam ook met de informatie dat de map voor tweehonderd spelers is bedoeld en toegankelijk is voor solo's, duo's en squads. Het speelveld krijgt onder meer een vliegveld, een stad, een dam, een haven en een televisiestation.

Atlas Superstore is een nieuw speelveld dat onderdeel is van het onlangs uitgekomen tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare. Onder meer Gamespot heeft een cinematische trailer gepubliceerd van dit tweede seizoen, waarin te zien is hoe soldaten uit een vliegtuig parachuteren, waarbij op de achtergrond een grote, groene wolk is te zien. Die vormt waarschijnlijk de voor battle-royalemodi kenmerkende cirkelvormige barrière die het speelveld steeds een stukje kleiner maakt.

Het in 2018 uitgebrachte Call of Duty: Black Ops 4, de voorganger van Call of Duty: Modern Warfare, heeft al een battle-royalemodus genaamd Blackout. Het is nog onbekend wanneer de vermoedelijke battle-royalemodus officieel in Call of Duty: Modern Warfare verschijnt.