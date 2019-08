Nvidia toont raytracing in Call of Duty: Modern Warfare en Watch Dogs: Legion

Nvidia toont tijdens de gamescom in Keulen trailers en screenshots van de RTX-raytracingondersteuning in Call of Duty: Modern Warfare en Watch Dogs: Legion. Een nieuwe zombiegame van Tencent krijgt eveneens raytracing.

Nvidia grijpt de beurs aan om raytracingondersteuning voor verschillende nieuwe games aan te kondigen en te tonen. Dat Call of Duty: Modern Warfare RTX-effecten zou krijgen, was al bekend, maar Nvidia laat het nu zien in een trailer en screenshots. Het is de eerste Call of Duty-game die RTX-ondersteuning krijgt. De techniek was al aanwezig in Battlefield 1 en V van concurrent EA. Bij Call of Duty: Modern Warfare wordt raytracing gebruikt om schaduwen zachter en realistischer weer te geven. Het spel verschijnt op 25 oktober.

De aankondiging van RTX-raytracing voor Watch Dogs: Legion van Ubisoft is nieuw. De game werd tijdens de E3 in juni gepresenteerd en nu is duidelijk dat de pc-versie raytracing krijgt. Bij deze game wordt de techniek ingezet bij de weergave van reflecties. De nieuwe Watch Dogs-game verschijnt op 6 maart 2020.

Het Chinese Tencent heeft op de gamescom het spel Synced: Off-Planet aangekondigd. De pc-versie van die game krijgt ook raytracingondersteuning, zo laat Nvidia zien. De techniek wordt gebruikt voor zowel schaduwen als reflecties. De multiplayergame speelt zich af in de toekomst in een apocalyptische setting waarin spelers het tegen hordes zombies opnemen.

Ook Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 krijgt raytracingondersteuning. Daarvan laat Nvidia een trailer en screenshots zien. In het spel wordt gebruikgemaakt van raytracing voor reflecties, waardoor materialen echter lijken. De game is een opvolger van een rpg uit 2004 en moet in het eerste kwartaal van volgend jaar uitkomen.

Verder kondigt Nvidia raytracingondersteuning aan voor Dying Light 2. Er is nog geen trailer met RTX-effecten van die zombiegame, maar Nvidia laat wel screenshots zien. De game is gepland voor het eerste kwartaal van 2020.

Nvidia kondigde tijdens de gamescom ook aan dat Minecraft raytracing krijgt. De videokaartenfabrikant voegt die techniek in samenwerking met Microsoft toe aan de game door middel van een update. Het is nog niet bekend wanneer die update beschikbaar komt.

Ook meldt Nvidia dat Cyberpunk 2077 op de gamescom wordt getoond met RTX-raytracing. Daarvan staan nog geen video's of screenshots online, maar op de beurs kunnen bezoekers een gameplaydemonstratie zien.