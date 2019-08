Google deelt geen signaalsterktedata van Android-telefoons meer met providers

Google is in april gestopt met een dienst waarbij het data over in het bijzonder de signaalsterkte van de Android-telefoons met providers deelde. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diverse bronnen. Google bevestigt dit, maar geeft geen nadere details over de beweegredenen.

Volgens vier bronnen van Reuters is Google met de dienst gestopt door zorgen over privacy, aangezien het gaat over het delen van data van gebruikers van Android-telefoons. De dienst, genaamd Mobile Network Insights, zou de nodige aandacht van gebruikers en toezichthouders hebben kunnen opleveren en dat was kennelijk de reden om ermee te stoppen. Enkele bronnen gaven aan dat uitdagingen op het vlak van datakwaliteit en trage connectiviteitsupgrades bij providers ook een rol hebben gespeeld bij Googles besluit om de stekker uit de dienst te trekken.

Wereldwijd gebruikten providers de dienst om zwakke plekken in hun dekking te lokaliseren. De data was naar verluidt anoniem en toonde de bedrijven per gebied waar de signaalsterkte terugviel en hoe hoog de verbindingssnelheden waren. De dienst was gratis te gebruiken en de data kwam van gebruikers die specifiek toestemming hadden gegeven voor het delen van hun locatiegeschiedenis, diagnostische gegevens en data over het gebruik van hun toestel. Deze data zou niet herleidbaar zijn geweest tot individuele gebruikers.

Een woordvoerder van Google bevestigt het stopzetten van de dienst in april, maar wilde verder geen details geven. Volgens twee bronnen van Reuters gaf Google in zijn bericht aan providers over het stopzetten van de dienst ook geen nadere redenen. Google zegt dat het geen geïndividualiseerde data heeft verschaft over demografische aspecten en het gebruik van apps.