Verversingssnelheid Pixel 4 daalt bij weinig licht soms naar 60Hz

De verversingssnelheid van het Pixel 4-scherm wordt in bepaalde gevallen verlaagd naar 60Hz. Dit gebeurt wanneer de lichtsensor detecteert dat het donker is. Het verschijnsel doet zich voor wanneer de schermhelderheid onder de 74 procent staat ingesteld.

Het 90Hz-scherm, dat door Google 'Smooth Display' wordt genoemd, is één van de meer prominente eigenschappen van de nieuwe Pixel-telefoons. Een Reddit-gebruiker meldde deze week dat Smooth Display op zijn Pixel-apparaat uit ging wanneer hij de schermhelderheid verlaagde. In eerste instantie leek dit pas te gebeuren bij 50 procent schermhelderheid, maar later bleek dat het al gebeurde rond de 74 procent. Meerdere gebruikers bevestigen deze bevindingen.

Mishaal Rahman van XDA Developers heeft deze beperking ook bevestigd door logcat te observeren. Ook stelt hij op Reddit dat de 90Hz-functie wel op lagere helderheid kan werken wanneer gebruikers 90Hz forceren in de ontwikkelaarsinstellingen. Mogelijk gaat het om een functie om de accuduur van de Pixel 4 te verbeteren.

Tweakers heeft dit verschijnsel kunnen reproduceren. Het probleem doet zich op het reviewmodel van Tweakers voor wanneer de sensor wordt afgedekt en de schermhelderheid onder de 74 procent staat ingesteld. De reacties van enkele Reddit-gebruikers doen vermoeden dat de verversingssnelheid altijd wordt verlaagd naar 60Hz wanneer de helderheid onder de 74 procent staat ingesteld, maar dit is dus niet het geval.

Tweakers heeft contact opgenomen met Google over het verlagen van de verversingssnelheid, maar nog geen concrete reactie ontvangen. Zodra de woordvoerder van Google een reactie geeft, zal Tweakers het artikel hierop aanpassen.