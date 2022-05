Samsung-gamemonitor van 49" met 240Hz-paneel komt eind juli uit voor 1499 euro

Samsung brengt zijn Odyssey G9-monitor eind juli uit voor een adviesprijs van 1499 euro. Het scherm heeft een 32:9-verhouding, resolutie van 5120x1440 pixels, kromming van 1000R, verversingssnelheid van 240Hz en maximale helderheid van 1000cd/m².

De Samsung Odyssey G9 is de eerste monitor die een sterke kromming combineert met een hoge resolutie, hoge verversingssnelheid en hoge maximale helderheid. Er zijn al 49"-monitoren met een kromming van 1800R op de markt, maar dit nieuwe model heeft een kromming van 1000R, wat overeenkomt met een cirkel met een radius van een meter.

Het paneel kan 95 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven, heeft volgens de fabrikant een responstijd van 1ms en beschikt over FreeSync 2. Daarmee is de monitor ook G-Sync Compatible. De behuizing is wit en glanzend afgewerkt, met aan de achterkant een ring van rgb-verlichting. Er zijn vijf lichteffectopties om uit te kiezen.

Samsung kondigde de Odyssey G9 begin dit jaar aan op de CES en maakte eerder deze maand al de dollarprijs bekend. In de VS kost het scherm 1700 dollar. De europrijs is daarmee lager dan verwacht; omgerekend met btw zou die uitkomen op zo'n 1817 euro.

Eerder verschenen al twee Odyssey G7-monitoren. Ook die hebben een kromming van 1000R en een 240Hz-paneel, maar dat gaat om 16:9-modellen van 27" en 32" met een resolutie van 2560x1440 pixels en een lagere piekhelderheid van 600cd/m². De Odyssey G7-varianten kosten 649 en 749 euro.