Prison Architect 2 is opnieuw uitgesteld, nieuwe releasedatum is 3 september

Paradox Entertainment heeft de release van Prison Architect 2 weer uitgesteld. Het spel is al eerder uitgesteld van eind maart naar 7 mei. Door problemen met het geheugengebruik van het spel vindt de uitgever het nodig de release op te schuiven naar 3 september.

In een blogpost schrijft Paradox Entertainment dat het spel al gereed was voor de release in mei. Toen bleek dat er problemen waren met het geheugengebruik van het spel. Het was gelukt om dat probleem op te lossen. Door de aanpassing deden zich echter nieuwe problemen voor, waaronder stabiliteitsproblemen. Daarom heeft ontwikkelaar Double Eleven meer tijd nodig voor de game. Paradox belooft in de tussentijd updates te delen over Prison Architect 2 en komt 25 april met een livestream om 16:30 uur Nederlandse tijd.

Prison Architect 2 is een vervolg op het spel Prison Architect uit 2015. Spelers moeten gevangenissen bouwen en beheren. Het tweede deel is voorzien van 3d-graphics en bevat onder meer een verbeterde campagnemodus. De game verschijnt op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.