Release Prison Architect 2 is voor onbepaalde tijd uitgesteld

De release van de gevangenissimulatorgame Prison Architect 2 is door uitgever Paradox voor onbepaalde tijd uitgesteld. De releasedatum is al twee keer eerder opgeschoven, maar Paradox zegt dat er meer tijd nodig is om te werken aan de prestatie en inhoud van de game.

Het ontwikkelteam schrijft in een verklaring dat het niet mogelijk is om zich aan de releasedatum van 3 september te houden. "Uit onze interne overleggen en de uitkomsten van de bètatest blijken dat er meerdere gebieden zijn waarop we ons moeten richten, vooral de gameprestatie en de inhoud. We moeten de kwaliteit van het spel verbeteren om aan onze kwaliteitseisen voor dit vervolg te voldoen".

De ontwikkelaars kunnen nog niet zeggen met hoeveel maanden de ontwikkeling wordt verlengd. Degenen die een pre-order hebben geplaatst voor het spel krijgen hun geld terug en de pre-orderitems worden bij de release van Prison Architect 2 toegevoegd aan de basegame.

Prison Architect 2 werd in januari van dit jaar aangekondigd en zou aanvankelijk op 26 maart uitkomen voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Toen werd de game uitgesteld naar 7 mei en later naar 3 september.

Half mei kondigde Paradox aan dat het de samenwerking met ontwikkelaar Double Eleven stopzette. De uitgever en studio konden het niet eens worden over een 'commerciële overeenkomst', schreef Eurogamer destijds. Sindsdien werkt de Braziliaanse ontwikkelaar Kokku aan het spel. De studio heeft Double Eleven ondersteund bij de ontwikkeling van Prison Architect 2.