Paradox koopt rechten op Prison Architect

Uitgever Paradox Interactive koopt de rechten op Prison Architect. Het Zweedse bedrijf wil de rechten gebruiken om meer Architect-games te maken. Ontwikkelaar Introversion Software doet afstand omdat het 'er alles had uitgehaald'.

Paradox Interactive maakt de overname op de eigen website bekend, maar vermeldt er niet bij hoeveel het voor de rechten op de succesvolle indiegame heeft betaald. Paradox trad al op als uitgever van de mobiele versies van de game, maar wordt nu ook verantwoordelijk voor de edities voor Windows, OS X, Linux, de PlayStation 4, de Xbox 360, de Xbox One en de Nintendo Switch. Bovendien geeft het de uitgever de kans om meer Architect-games te maken.

Prison Architect heeft een lange geschiedenis. Het is gemaakt door het kleine Engelse Introversion Software, dat de game in 2011 aankondigde. In 2012 verscheen een speelbare alfaversie van de game, die als opmaat diende voor een crowdfundingactie. Die leverde uiteindelijk ruim 9 miljoen dollar op, wat Introversion de tijd gaf om tot 2015 aan de Windows-versie van de game te sleutelen. Het werkte daarna samen met ontwikkelaar Tag Games aan de mobiele versie van de game en met Double Eleven aan de consoleversies.

Mark Morris, een van de oprichters van Introversion, stelt dat het nu, nadat hij bijna een decennium aan de game heeft gewerkt, tijd is om verder te gaan. "We hebben alles uit Prison Architect gehaald wat we konden en we zijn benieuwd wat een bedrijf als Paradox ermee gaat doen." Prison Architect is een simulatiegame in de lijn van simulators like Theme Hospital en Dungeon Keeper. De speler wordt verantwoordelijk voor een gevangenis, die van de grond af moet worden opgebouwd. Spelers kunnen de gevangenis zelf vormgeven en zijn ook verantwoordelijk voor het aannemen en tevreden houden van het personeel.