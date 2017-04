Door Julian Huijbregts, donderdag 20 april 2017 08:16, 11 reacties • Feedback

Submitter: BroodjeGezond

Gevangenissimulatiegame Prison Architect komt naar tablets. De game wordt gratis, maar spelers kunnen in de app aankopen doen. Voorlopig kunnen alleen bezitters van een Android-tablet of iPad in Nederland aan de slag met een early access-versie van de game.

Ontwikkelaar Introversion Software is een samenwerking aangegaan met Paradox Interactive om Prison Architect: Mobile naar iOS en Android te brengen. Volgens de makers kan een beperkt aantal gebruikers in Nederland nu aan de slag met de vroegtijdige versie, door de game te downloaden in de appwinkel van Android of iOS.

Het is de bedoeling dat Prison Architect: Mobile verbeterd wordt voor gebruik op mobiele apparaten aan de hand van feedback van de eerste gebruikers. De oorspronkelijke game verkeerde ook lang in vroegtijdige toegang op Steam. Daar kwam de game in 2012 beschikbaar en in 2015 kwam versie 1.0 van de sandbox-game uit.

Paradox en Introversion hebben nog geen streefdatum bekendgemaakt voor een definitieve release op tablets, maar zeggen dat de game later dit jaar definitief uit moet komen. De tabletversie is gratis en met in-app-aankopen kunnen spelers extra inhoud en gameplaymodes ontgrendelen.