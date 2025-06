Gerucht: Samsung geeft budgettelefoon A16 zes OS-upgrades en zes jaar updates

De Samsung Galaxy A16 5G zou bij releases zes OS-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates ontvangen, waar zijn voorganger vier OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates krijgt. De telefoon zou eind deze maand uitkomen.

De details zijn te zien op slides die The Tech Outlook publiceert. Samsung geeft zijn duurste telefoons zeven OS-upgrades en zeven jaar beveiligingsupdates. De A16 5G valt in een lijn van budgetmodellen waarin nu nog de A15 het meest recente model is. Die kwam in januari uit in de Benelux voor 200 euro en kost nu rond 135 euro.

De slides vermelden verder dat het scherm ten opzichte van de A15 gaat van 6,5" naar 6,7", terwijl de resolutie gelijk blijft op 2340x1080 pixels. Ook de verversingssnelheid blijft hetzelfde met 90Hz. De soc wordt een Exynos 1330 van Samsung zelf, waar de A15 een MediaTek-soc gebruikt. Ook krijgt de behuizing een ip54-classificatie voor stof- en waterbestendigheid, al is die niet zo goed bestand tegen water als duurdere smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De slides lijken aan te duiden dat de 3,5mm-jack van de A15 niet terugkeert. De A16 5G komt in eerste instantie uit in India, maar telefoons in deze serie komen doorgaans ook uit in de Benelux.