Accu iPhone 16 is los te maken met stroom uit 9V-batterij

De accu van de Apple iPhone 16 is los te halen uit de behuizing door stroom met een lage spanning door de lijm heen te sturen, zo meldt de fabrikant. Dat kan bijvoorbeeld met een reguliere 9V-batterij.

De stap moet reparatie van de iPhone 16 makkelijker maken, zo meldt Apple. Andere iPhones tot nu toe maken gebruik van trekstrips om de accu los te halen, maar die loshalen werkt niet altijd even goed. Met een lage spanning op de lijm moet de accu automatisch loskomen uit de behuizing. Het systeem zit alleen op de iPhone 16 en niet op de Pro-modellen.

Daarnaast wordt het mogelijk om de TrueDepth-camera aan de voorkant uit te wisselen tussen verschillende exemplaren van iPhones. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Ook is niet langer een Mac nodig om die te koppelen aan de iPhone, dat kan in iOS zelf. Dat gebeurt in Repair Assistant, een app waarmee reparateurs en klanten zelf nieuwe onderdelen kunnen koppelen aan iPhones. Dat vereiste tot nu toe meer stappen.

Ook wordt het mogelijk om TrueTone voor schermen van andere leveranciers en de accustatus van accu's van derden te activeren. Dat was tot nu toe niet mogelijk. Dat gebeurt met een update die later dit jaar moet uitkomen.