Tesla schrapt banen en wil meer en goedkopere Model 3-modellen maken

Tesla's topman Elon Musk meldt dat de autofabrikant zeven procent van zijn banen gaat schrappen. Tegelijkertijd wijst hij op de noodzaak de productie van de Model 3 te verhogen en met goedkopere modellen te komen.

Musk wijst erop dat het personeelsbestand van Tesla vorig jaar met dertig procent toenam, wat meer was dan het bedrijf op basis van zijn resultaten aankan. Het schrappen van zeven procent van de fulltime banen moet volgens hem wel gepaard gaan met een toename van de productie van de Model 3 en het doorvoeren van veel productieverbeteringen in de komende maanden. Volgens hem is dit noodzakelijk om een levensvatbaar bedrijf te blijven.

In mei moet Tesla volgens Musk op zijn minst de midrangevariant van de Model 3 in alle markten uitbrengen, om meer klanten te bereiken. "Bovendien moeten we voortgang boeken bij het ontwikkelen van varianten van de Model 3 met lagere prijzen", aldus de topman. Die noodzaak is er des te meer, omdat vanaf 1 juli belastingvoordelen in de VS voor een deel, en tegen het einde van het jaar volledig wegvallen.

"Hoewel we vooruitgang boeken, zijn onze producten nog steeds te duur voor de meeste mensen", stelt Musk. Hij wijst erop dat Tesla pas tien jaar auto's maakt en het moet opnemen tegen enorme concurrenten. Ook tekent hij aan dat Tesla in het laatste kwartaal van 2018 bijna evenveel auto's leverde als in heel 2017. Tesla draaide in het derde kwartaal van 2018 een bescheiden winst en Musk verwacht dat ook in het vierde kwartaal winst gedraaid werd, maar minder. "Dit kwartaal zorgt de levering van duurdere Model 3-varianten naar Europa en Azië er hopelijk voor dat we, met veel moeite, hard werken en geluk, een kleine winst kunnen maken", aldus Musk.

Het nieuws over de banenreductie volgt op het bericht van vorig weekend dat ook Musks andere onderneming, SpaceX, moet afslanken. SpaceX schrapt tien procent van zijn banen, waardoor ongeveer zeshonderd mensen op zoek moeten naar ander werk.