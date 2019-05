'Tesla beperkt functies goedkoopste versie Model 3 via software'

Tesla is begonnen met het verkopen van Model 3's in de goedkoopste Standard Range-versie met functies die beperkt zijn in de software. Zo is de range lager, werkt de stoelverwarming niet en heeft de autofabrikant Autopilot uitgeschakeld.

De hardware van de goedkoopste Model 3-variant is hetzelfde als de duurdere Standard Range+-versie, claimt Electrek. Dat was eerst niet het plan, maar Tesla had zelf al aangekondigd dat het verschil alleen in software zou zitten. Dat gebeurde vorige maand, toen de Model 3 al enige tijd in de verkoop was.

Tot nu toe kregen eigenaren van de Standard Range alle functies van de Standard Range+, maar daar lijkt nu een einde aan gekomen te zijn. In de VS is volgens de autosite een eerste eigenaar van de goedkoopste versie van de Model 3 met aangepaste software. Daardoor is de range softwarematig beperkt tot 320 kilometer, terwijl sommige functies niet functioneren. Mensen die de Standard Range eerder hadden gekocht, hebben die functies nog wel en zij kunnen ook meer kilometers rijden op een lading.

Het is onbekend waarom Tesla nu begint met het aanbieden van de software die de functies beperkt. Wellicht wil het vroege eigenaren eerst laten wennen aan functies als Autopilot en stoelverwarming en vervolgens geld vragen voor de upgrade. Ook zou het kunnen dat de autofabrikant de software nog niet klaar had en zich eerst had gericht op het afmaken van de software voor de Standard Range+, die volgens de automaker zes keer meer verkocht is dan het goedkoopste model.

Tesla had al wel eerder bekendgemaakt dat eigenaren van een Standard Range kunnen upgraden naar de +-versie door een software-upgrade. Dan krijgen zij wel toegang tot de hogere range, Autopilot en andere functies die nu beperkt zijn. Tesla heeft vaker de range van auto's beperkt in de software.