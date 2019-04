OnePlus kondigt OnePlus 7-productserie aan op 14 mei

OnePlus gaat op 14 mei de OnePlus 7-'serie' onthullen. Die bestaat vermoedelijk uit de OnePlus 7 en een Pro-variant, die regelmatig in geruchten is genoemd. Het evenement kan bijgewoond worden, maar er is ook een videostream op internet.

Pete Lau van OnePlus maakt het nieuws bekend op het OnePlus-forum. Verder laat hij niets concreets los over de toestellen. Eerder teasete Pete Lau dat de toestellen een nadruk zouden hebben op een soepele gebruikservaring. De onthulling gaat tegelijkertijd plaatsvinden op vier locaties: Londen, New York, Peking en Bangalore.

Android Central kwam vorige week met het gerucht dat de zogenaamde OnePlus 7 Pro een scherm heeft met een resolutie van 1440 bij 3120 pixels en een maximale verversingssnelheid van 90Hz. Volgens geruchten krijgt de OnePlus 7 geen ondersteuning voor 5g. Van de Pro zou een variant met en een zonder 5g-ondersteuning komen.