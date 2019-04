Gerucht: foto's tonen 5g-variant OnePlus 7 met gebogen scherm

Er zijn foto's opgedoken van een toestel dat OnePlus 7 Pro zou gaan heten en dat een 5g-telefoon zou zijn. Het gaat om een smartphone met gebogen oledscherm, een techniek die OnePlus tot nu toe op geen enkele telefoon toepaste.

Een Chinese techsite publiceerde de foto's van de 'OnePlus 7 Pro', die alleen de voor- en zijkant van de telefoon laten zien. Het screenshot laat een plaatje zien van de About-pagina in het Instellingen-menu, waaruit zou blijken dat de telefoon een 6,67"-oledscherm zou hebben, groter dan het 6,4"-scherm van de huidige OnePlus 6T. Beeldverhouding en resolutie zijn onbekend.

Het typenummer op het screenshot, GM1915, was eerder te zien in een keuring van Bluetooth SIG. Het typenummer behoort inderdaad toe aan een onaangekondigde OnePlus-smartphone, volgens die keuring. Ook het build-nummer komt exact overeen.

Volgens de About-pagina heeft de telefoon een Snapdragon 855-soc, een werkgeheugen ter grootte van 8GB en een opslag van 256GB. De camera's hebben resoluties van 48, 16 en 8 megapixels, maar verdere details daarover staan er niet. Veel smartphonemakers zijn dit jaar gaan werken met 48-megapixelcamera's, waaronder Huawei, Honor en Xiaomi.

OnePlus heeft al eerder gezegd dat het dit jaar naast een reguliere telefoon ook een 5g-model wil gaan uitbrengen. Het is nog onbekend wanneer de telefoon gaat uitkomen, of hij ook in de Benelux verkrijgbaar zal zijn en wat hij gaat kosten. De fabrikant heeft nog niet gereageerd op het gerucht.