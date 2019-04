Fox is optimistisch dat KPN Fox-zenders als 24Kitchen blijft doorgeven

Tv-bedrijf Fox zegt dat het optimistisch is over de kans dat Fox-zenders als National Geographic en 24Kitchen beschikbaar blijven bij KPN. Die providers kondigde in een mail naar klanten aan dat de Fox-zenders vanaf 1 juni zullen verdwijnen.

Het gaat volgens de mail aan klanten en een geüpdatete post op het eigen forum om Fox TV, National Geographic, 24Kitchen, Zing en Antenna3 uit het basispakket en Nat Geo Wild, Wildhitz en BabyTV uit het aanvullende zenderpakket. KPN zegt dat de bedrijven er bij onderhandelingen niet uitkwamen, maar Fox ontkent dat en zegt dat het 'optimistisch gestemd' is dat KPN de zenders zal blijven doorgeven. Volgens Fox is de aankondiging van KPN voorbarig.

KPN en Fox lagen enkele jaren geleden ook al in clinch over het aanbieden van betaalzenders, zoals Fox Sports Eredivisie met live-verslagen uit de hoogste Nederlandse klasse van mannenvoetbal. Dat leidde toen tot een rechtszaak en vlak voor het einde van de vorige overeenkomst tot een akkoord.