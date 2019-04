Directeur teaset 'smooth' OnePlus 7 na gerucht over 90Hz-scherm

De directeur en oprichter van smartphonemaker OnePlus, Pete Lau, heeft de volgende smartphone van de fabrikant geteased met de woorden 'especially smooth', vlak nadat een gericht naar buiten kwam dat de duurste versie een 90Hz-scherm gaat krijgen.

Lau heeft over een telefoon die 'fast and smooth' is, waarna hij er 'especially smooth' aan toevoegt. Software op telefoons met hogere verversingssnelheden ziet er extra soepel uit, omdat het display meer beelden per seconde laat zien.

Android Central meldde woensdag het gerucht dat de OnePlus 7 Pro, de vermoedelijke 5g-telefoon van de fabrikant, een oledscherm met 90Hz-ondersteuning zou hebben. In de praktijk werken dergelijke schermen met een variabele verversingssnelheid, zodat het scherm zoveel beelden per seconde op het scherm toont als de hardware aan kan. In een grafisch intensieve game kan dat lager liggen, maar dat ziet er alsnog vloeiender uit als een 60Hz-scherm met vaste verversingssnelheid, die stotteringen laat zien als de gpu beelden niet kan renderen met een framerate dicht bij 60fps.

Het zou volgens Android Central bovendien gaan om een scherm met 1440p-resolutie, waar OnePlus sinds zijn eerste smartphone in 2014 fullhd-schermen gebruikt. De Chinese producent heeft de informatie niet bevestigd.

OnePlus begint doorgaans enige tijd voor de presentatie van een nieuwe telefoon met teasen en vrijgeven van informatie. Volgens een eerder gerucht vindt de presentatie plaats rond half mei. OnePlus zou deze keer twee telefoons willen presenteren: een OnePlus 7 met 6,4"-oledscherm met fullhd-resolutie en een OnePlus 7 Pro met 6,64"-scherm met gebogen randen en 5g-ondersteuning.