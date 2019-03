Render toont mogelijk OnePlus 7 met pop-upcamera en drie camera's aan achterkant

Er zijn renders online gezet van wat mogelijk het ontwerp wordt van de OnePlus 7. Het toestel lijkt een pop-upfrontcamera te krijgen, waardoor het scherm niet langer een inkeping heeft. De renders tonen drie camera's aan de achterkant.

De renders zijn gemaakt door OnLeaks en online gezet op Pricebaba. OnLeaks heeft een goede reputatie als het aankomt om renders van nog niet aangekondigde telefoons. Het ontwerp is in grote lijnen gelijk aan dat van de OnePlus 6 en 6T, maar het scherm heeft niet langer een inkeping.

De frontcamera zit in een pop-upgedeelte dat uitgeklapt dient te worden voor gebruik. Dit werd eerder toegepast in bijvoorbeeld de Vivo NEX. Oppo, een zusterbedrijf van OnePlus, werkt ook aan een smartphone met een pop-upcamera, de F11 Pro. De OnePlus-toestellen krijgen vaak eigenschappen die eerder in Oppo-telefoons verschijnen. Dat was bijvoorbeeld het geval met de vingerafdrukscanner achter het scherm.

Aan de achterkant krijgt de OnePlus 7 drie camera's, één meer dan de OnePlus 6T. Wat voor functionaliteit de derde camera toevoegt, is nog niet bekend. Vermoedelijk zit de vingerafdrukscanner weer achter het scherm.

Over de specificaties is nog niets bekend, maar het is aannemelijk dat OnePlus de Snapdragon 855-soc van Qualcomm in zijn nieuwe topmodel stopt. De OnePlus 7 zal geen 5g-netwerken ondersteunen, dat maakte OnePlus eerder al bekend. De fabrikant komt wel met een 5g-smartphone, maar die wordt uitgebracht in een andere serie.