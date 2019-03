Vodafone geeft abonnementen update met grotere databundels

Vodafone heeft maandag zijn abonnementen gewijzigd. De Red-abonnementen krijgen grotere databundels en Ziggo-klanten krijgen korting bij het afnemen van Start. De Red Super- en Start S-abonnementen zijn verdwenen.

Vodafone heeft maandag de nieuwe abonnementenstructuur voor sim only op zijn site gezet. Daarin is te zien dat het Red Super-abonnement met 20GB data niet meer af te nemen is en ook Start S, zonder databundel, is geschrapt.

De basisprijs van Red Together is flink omlaaggegaan en de korting die Ziggo-klanten krijgen is ook nog eens toegenomen van 5 euro naar 7,50 euro per maand. De datahoeveelheid is nog steeds 40GB en 80GB om te delen, wat verdubbeld wordt bij Ziggo-klanten.

De hoeveelheid data van Red is verhoogd naar 15GB en van Red Essential naar 5GB. Opnieuw geldt dat Vodafone de databundels verdubbelt voor Ziggo-klanten en hetzelfde geldt voor de Start-abonnementen. Ziggo-klanten krijgen daarnaast 2,50 euro korting per maand bij afname van een Start-abonnement en 5 euro bij Red.

Vodafone-abo, 2 jaar Data nieuw Belminuten nieuw Prijs nieuw Data oud Belminuten oud Prijs oud Red Together 40GB Onbeperkt € 35 40GB Onbeperkt € 45 Red Super - - - 20GB Onbeperkt € 36 Red 15GB Onbeperkt € 30 10GB Onbeperkt € 30 Red Essential 5GB Onbeperkt € 25 3GB Onbeperkt € 26 Start XL 2GB 300 € 17,50 2GB 300 € 20 Start L 1GB 150 € 13,50 1GB 150 € 13 Start M 500MB 150 € 11,50 500MB 150 € 11 Start S - - - 0MB 150 € 10

Bestaande Ziggo-klanten krijgen verdubbeling van data en 5 euro korting bij Red, 2,50 euro korting bij Start