Tesla kondigt Model Y over anderhalve week aan

Tesla kondigt zijn suv Model Y over anderhalve week aan, op een eigen evenement op 14 maart. Dan wordt vermoedelijk ook bekend wanneer de auto precies zal moeten verschijnen en hoeveel hij gaat kosten.

Volgens directeur Elon Musk zal de suv 10 procent groter zijn dan de Model 3 en ook ongeveer 10 procent duurder worden, terwijl het voertuig door het gebruikte model en vermoedelijk de mindere aerodynamica minder ver kan komen op een acculading. Exacte details daarover volgen later. De goedkoopste Model 3 kost 35.000 dollar, hoewel in Nederland alleen nog de duurdere variant van 55.600 euro op de site staat.

De Y is de vierde auto van Tesla, na de Model S, 3 en X. De autofabrikant spreekt al enkele jaren over de komst van de auto, maar heeft hem tot nu toe niet laten zien. De release van Model Y is vermoedelijk volgend jaar. Musk zei eerder dat de productie tijdens 2020 langzaam aan op stoom moet komen.

Gedurende enige tijd was de productie van de Model 3 een zorgenkindje, maar sinds eind 2018 zijn de problemen grotendeels voorbij. In 2018 zijn er in totaal 140.000 exemplaren van de Model 3 verkocht en het model was in de VS ruimschoots het best verkochte premiumvoertuig. In december werd het hoogste volume per week gehaald, al meldt het bedrijf daarbij geen aantallen. Volgens Tesla zal eind dit jaar een stabiel productieaantal van 7000 Model 3's per week worden gehaald. De eerste exemplaren van de Model 3 zijn in handen van Europese afnemers.