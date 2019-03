Tesla verhoogt prijzen van duurdere auto's om meer winkels open te kunnen houden

De prijzen van de duurdere varianten van de Tesla Model 3, S en X gaan weer met drie procent omhoog omdat Tesla besloten heeft minder winkels te sluiten dan eerder gepland. Sommige winkels gaan opnieuw open met minder personeel en van anderen worden de prestaties geëvalueerd.

Tesla maakt niet bekend welke locaties precies openblijven, maar stelt dat het voornamelijk gaat om winkels die op prominente locaties zitten, maar waarvan de doorvoer toch laag is.

Eind februari maakte de Amerikaanse automaker bekend dat er veel winkels dicht moesten om de Tesla Model 3 van 35.000 dollar op de markt te kunnen brengen. Door de geplande sluiting van de winkels gingen ook de prijzen van andere modellen omlaag. Ten opzichte van die prijsverlaging gaan de prijzen wereldwijd gemiddeld nu weer drie procent omhoog. Alleen de prijs van de goedkoopste Tesla Model 3 verandert niet.

Volgens Tesla was de gemiddelde wereldwijde prijsverlaging eind februari zes procent, maar omdat nu de helft minder verkooplocaties gesloten zullen worden, wordt de besparing ook gehalveerd. De prijsverhoging gaat op 18 maart in, dus voor die tijd hebben klanten nog de gelegenheid om voor de oude, lagere prijzen een auto te bestellen.

De Tesla Model 3 van 35.000 dollar is de goedkoopste auto van Tesla tot nu toe. Voor deze prijs kunnen consumenten de wagen alleen in het zwart krijgen. Binnen drie tot zes maanden moet dit model te koop zijn in Europa, maar de europrijs is nog niet bekend.

Door de recente prijsverlaging werden met name de dure modellen flink goedkoper in Nederland. Zo daalde de prijs van de Model S Ludicrous Performance AWD van 150.000 euro naar 98.000 euro en ging de prijs van de Model X Ludicrous Performance AWD van 159.200 euro naar 102.700 euro. In hoeverre die prijzen weer veranderen, is nog niet duidelijk.