Amazon stopt met fysieke Dash-knoppen voor one-click buying

Amazon staakt de verkoop van de Dash-knoppen, waarmee klanten met een enkele klik specifieke producten konden aanschaffen, zoals wasmiddel of toiletpapier. Volgens de fabrikant waren de knoppen een opmaat naar smart homes.

Amazon heeft het stoppen met de Dash-knoppen tegenover CNet bevestigd. Het bedrijf startte in 2015 als test met de knoppen in een poging het kopen van producten die klanten regelmatig aan moeten schaffen zo makkelijk mogelijk te maken. In 2017 volgde de brede beschikbaarheid.

De knoppen sturen na een druk erop via wifi een signaal naar de Amazon Shopping-app, waarna automatisch een bestelling van het specifieke product behorende bij de knop geplaatst wordt. De gebruiker heeft daarna een half uur om de bestelling te annuleren. Amazon vroeg 5 dollar voor de knoppen, maar vergoedde dat bedrag na het eerste gebruik voor een bestelling.

Niet bekend is hoeveel knoppen Amazon in totaal geleverd heeft. Volgens Daniel Rausch, die het Dash-project mede opzette, gaat het om 'miljoenen'. De populairste knoppen zouden die voor wc-papier, tissues, flessen water, diervoeding, printerinkt en condooms zijn. Volgens hem waren de knoppen een opstapje naar smart homes en zijn ze geslaagd in die missie.

Het schrappen van Dash komt een aantal maanden nadat een Duitse rechter de knoppen illegaal verklaarde omdat consumenten zo niet goed geïnformeerd worden over de prijs die ze voor producten moeten betalen. Amazon was het niet eens met die uitspraak.