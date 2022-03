Critici: Europese regels voor gezichtsherkenning gaan niet ver genoeg

Een collectief van 170 privacyrechtengroepen, activisten en organisaties uit 55 landen waarschuwt voor het grootschalig gebruik van gezichtsherkenningssoftware en vindt dat Europese regels voor gezichtsherkenning niet ver genoeg gaan.

De groepen schrijven dat in een open brief. Zij stellen dat het gebruik van gezichtsherkenning in de openbare ruimte ingaat tegen mensenrechten en burgerrechten en zijn bang dat de Europese wet die gezichtsherkenningssoftware aan banden moet leggen, ruimte voor interpretatie biedt, waardoor deze misbruikt kan worden.

In het wetsvoorstel, dat in april gepubliceerd is, zoekt de Europese Commissie een manier om de rechten van burgers beter te beschermen terwijl intussen overheden wel gebruik kunnen maken van gezichtsherkenningssoftware in de strijd tegen misdaad en terreur. De regels verbieden het gebruik van biometrische identificatie, en in het bijzonder gezichtsherkenning, door de politie, tenzij er risico is op serieuze misdaden.

Volgens het collectief van activisten van onder meer Access Now, Amnesty International, European Digital Rights, Human Rights Watch en de Internet Freedom Foundation is dat laatste te vaag, waardoor er ruimte is voor allerlei soorten surveillance op basis van vermeende dreigingen, die niet getoetst worden. Ook staat er niets in het wetsvoorstel over bedrijven die gezichtsherkenning gebruiken in de publieke ruimte.

Behalve om het wetsvoorstel, maken de activisten zich zorgen om het grootschalige gebruik van gezichtsherkenningssoftware in andere werelddelen naast de EU. In het bijzonder Brazilië en India. Ze stellen dat de EU een voorbeeldrol heeft met strenge wetgeving op het gebied van databescherming. Elke loophole zou volgens het collectief kunnen worden meegenomen als andere landen soortgelijke wetgeving gaan maken op basis van de wetgeving in de EU.