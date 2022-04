Vattenfall gaat 8000 laadpalen plaatsen in Limburg en Noord-Brabant

Energieleverancier Vattenfall heeft een aanbesteding gewonnen om maximaal achtduizend nieuwe openbare laadpunten te plaatsen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In 2024 moeten de extra laadpalen geplaatst zijn.

De energieleverancier zegt dat met de extra laadpalen verdere elektrificatie van het wagenpark in de twee provincies mogelijk moet worden. Het bedrijf gaat samenwerken met de provincies om 'proactief' de laadpalen te kunnen installeren. Zo moeten autobezitters dichtbij huis een laadpaal hebben 'voordat ze hun ev ophalen bij de dealer'. Voor dit proactief installeren werkt de leverancier samen met de Technische Universiteit van Eindhoven en de Hogeschool van Amsterdam. Hiervoor is het SparkCity-model ontwikkeld, dat de laadpaalbehoefte binnen een straal van 250 meter kan bepalen.

Autobezitters moeten volgens het persbericht ook zelf een laadpaal kunnen aanvragen als ze geen eigen oprit hebben. Vermoedelijk gaat het hier om de laadpaalaanvragen die via de gemeente lopen. Dergelijke aanvragen lopen via de gemeente, om te voorkomen dat er te veel laadpalen in een gebied komen, of dat deze palen op te drukke plekken komen te staan.

Vattenfall gaat daarnaast met sommige gemeentes in gesprek om laadpleinen op te kunnen richten, als 'drukke plekken' hierom vragen. Volgens de provincies rijden er op dit moment 19.600 ev's in Noord-Brabant en zijn er 2500 elektrische auto's in Limburg. Per 2025 zal dit naar verwachting groeien tot respectievelijk 86.000 en 21.000.

In Nederland staan volgens de ANWB momenteel ruim 50.000 laadpalen. Eerder bleek al dat de Nederlandse overheid 30 miljoen euro zou willen steken in het verwezenlijken van een laadnetwerk van 1,7 miljoen oplaadpunten. Per 2030 zou dit laadnetwerk klaar moeten zijn. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over laadpalen en slim laden.