Videoland heeft meer dan miljoen betalende abonnees

Het aantal betalende abonnees voor de streaming videodienst Videoland is in een jaar tijd met 21 procent toegenomen tot 1 miljoen. Dat meldt RTL Group. De omzet van Videoland en TV Now overstijgt inmiddels 100 miljoen euro.

In totaal had Videoland aan het einde van vorig kwartaal 1,016 miljoen klanten, een toename van 20,7 procent tegenover vorig jaar eind juni, toen RTL Group 842.000 betalende abonnees noteerde voor de dienst. Dat meldt RTL Group bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Eind 2020 lag de teller voor Videoland op 903.000 betalende abonnees.

De kwartaalomzet van Videoland en TV Now bedroeg 107 miljoen euro, een toename van 33,8 procent. TV Now is de Duitse streaming videodienst van RTL. Niet bekend is welk aandeel Videoland inneemt in de kwartaalomzet. Wel maakt RTL Group bekend dat de beide diensten samen 3,045 miljoen betalende klanten hebben.

Vorige maand werd bekend dat RTL en Talpa gaan fuseren om met name de positie van Videoland te verstevigen. De dienst heeft te maken met concurrentie van met name grote Amerikaanse bedrijven als Netflix en Apple. Videoland heeft zijn oorsprong in de keten van videotheken om vhs-banden en dvd's met films te huren, maar sinds 2010 is er een op de Nederlandse markt gerichte video-on-demanddienst, die sindsdien zijn aanbod sterk uitbreidde.