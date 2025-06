RTL en Talpa krijgen geen toestemming van ACM om te fuseren

De fusie tussen RTL Nederland en Talpa mag niet doorgaan. De Autoriteit Consument en Markt geeft daar geen vergunning voor, omdat de consument 'de rekening zou betalen' van de machtspositie. De weigering heeft mogelijk gevolgen voor streamingdienst Videoland.

De Autoriteit Consument en Markt schrijft in een persbericht dat de fusie tussen de twee mediabedrijven niet mag doorgaan en dat ze daar geen vergunning voor zal verlenen. Details volgen volgens de toezichthouder pas over enkele weken. De ACM had RTL en Talpa eerder al gewaarschuwd voor de fusie. De autoriteit was bang dat de bedrijven een te grote machtspositie zouden krijgen in het Nederlandse medialandschap. RTL en Talpa moesten daarom een plan schrijven over hoe ze dat wilden voorkomen. De ACM concludeert nu dat die plannen niet voldoende zijn geweest.

De ACM is bang dat er door de fusie een 'te machtige partij in het commerciële medialandschap' ontstaat. "Dat leidt tot prijsverhogingen voor adverteerders en voor telecomaanbieders die de zenders doorgeven", schrijft de toezichthouder. "Uiteindelijk betaalt de consument daarvan de rekening."

Een van de redenen dat RTL en Talpa wilden samengaan, was om streamingdienst Videoland te verstevigen. De bedrijven zeiden eerder door de fusie Videoland beter te kunnen laten concurreren met internationale streamingdiensten. Ook zouden de bedrijven samen een eigen advertentienetwerk willen opzetten. Dat zou vooral voor televisieadvertenties bedoeld zijn, maar er werd eerder ook al gesproken over een online advertentienetwerk.