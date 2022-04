Crash Bandicoot 4: It's About Time komt op 26 maart naar Windows

Crash Bandicoot 4: It's About Time komt op 26 maart uit voor Windows. De game zal te koop zijn op Battle.net, het platform van uitgever Activision. Met deze releasedatum volgt de game kort op de releasedatum voor ports voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en Nintendo Switch.

De versies voor de huidige generatie consoles kwamen namelijk afgelopen vrijdag 12 maart uit. De vorige generatie Xbox en PlayStation kregen de game al in oktober van vorig jaar. De game kost voor Windows veertig euro, terwijl hij voor de switch vijftig en de Xbox en PlayStation zeventig euro kost. Uitgever Activision maakt de Windows-releasedatum bekend middels een korte trailer.

De titel van deze vierde game verwijst onder meer naar een element in het spel. Er zijn namelijk vier Quantum Masks met speciale eigenschappen aanwezig Een daarvan is de Time Mask. Als Crash dat masker opzet, kan hij de tijd vertragen om zo bepaalde handelingen uit te voeren. Ook is er een Gravity Mask, waarmee hoofdrolspeler Crash aan de onderkant van platforms kan lopen.

De game is de tweede 'hoofdgame' sinds Crash een tijd lang uit het oog was verdwenen. Van 2011 tot 2016 kwam er namelijk geen enkele game van deze buideldas op de markt. Dat veranderde in 2017, met de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, maar dat waren wel remasters van Crash-games uit de jaren '90. Crash Bandicoot 4 is het eerste echte vervolg sinds meer dan een decennium.