Dune-film van dit jaar krijgt opvolger die in oktober 2023 uitkomt

De Dune-film van regisseur Denis Villeneuve die vorige maand uitkwam, krijgt een opvolger. De nieuwe film krijgt de naam Dune: Part Two en zal op 20 oktober 2023 in de bioscopen gaan draaien.

Onder meer filmwebsite Deadline maakt melding van de releasedatum en filmstudio Legendary bevestigt op Twitter de komst van Dune: Part Two. Volgens de website betreft een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen tussen Legendary en Warner Bros. een deal zodat de film gedurende een periode alleen in de bioscoop zal zijn te zien. De huidige Dune-film draait nog altijd op het witte doek, maar is ook via streamingdienst HBO Max te zien. Die dienst is sinds dinsdag in Europa beschikbaar, maar dat is vooralsnog beperkt tot Scandinavië, Spanje en Andorra.

Het was al grotendeels duidelijk dat er een vervolg aan zat te komen, gelet op de tekst 'Dune: Part One' aan het begin van de huidige film en hoe merkwaardig abrupt de film eindigt. Dit einde valt samen met gebeurtenissen die grofweg plaatsvinden halverwege de originele, 412 pagina's tellende roman van Frank Herbert uit 1965. Daar zijn beide films op gebaseerd. In 1984 bracht David Lynch zijn versie van Frank Herberts roman uit; die Dune-film is in augustus uitgebracht op uhd-blu-ray.

Warner Bros. lijkt voorlopig nog geen genoeg te krijgen van nieuwe content rondom Dune. Zo moet Dune: The Sisterhood in 2022 of 2023 op HBO Max uitkomen. Aan deze tv-serie wordt al enkele jaren gewerkt. Dune: The Sisterhood draait om een mysterieuze groep vrouwen met uitzonderlijke krachten. Zij zullen uiteindelijk hun weg vinden naar de planeet Arrakis, ofwel de woestijnplaneet Dune. De serie moet gezien worden als een prequel voor de films.