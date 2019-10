Benchmark met Comet Lake i3 met multithreading voor desktop verschijnt online

Intel zou werken aan een tiende generatie Comet Lake Core i3-processor met Hyper-Threading. In een recent opgedoken benchmark wordt een i3-10100 getest met vier cores en acht threads, wat het de eerste quadcore multithreading-i3 voor de desktop maakt.

De SiSoftware-benchmark van de Comet Lake i3-10100 werd ontdekt door @TUM_APISAK. In de benchmark is te zien hoe de i3 vier cores heeft en acht threads draait, wat betekent dat het de goedkoopste Intel-chip wordt die multithreading ondersteunt. Dat gebeurt op een snelheid van 3,6GHz, al gaat het hier om een vroege versie die mogelijk nog aan verandering onderhevig is.

Naast de extra threads heeft de i3 ook 6MB aan L3-cache en 1MB aan L2-cache. Meer details zoals de boost of de maximale kloksnelheid waarop de chip is getest zijn nog niet bekend. Met de nieuwe chips wil Intel de concurrentie aangaan met de Ryzen-serie. De 3000-serie cpu's maken multithreading veel toegankelijker en goedkoper, maar die krijgen met de Comet Lake i3's wel meer concurrentie. De huidige i3-generatie ondersteunt bijvoorbeeld nog geen multithreading. De Comet Lake-processors worden op 14nm gemaakt.