Apple neemt cpu-architect die ARM Cortex-A76-cores ontwierp in dienst

Chipontwerper Mike Filippo is als cpu-architect in dienst van Apple. Dat blijkt uit zijn profielpagina op LinkedIn. Filippo werkte de afgelopen jaren bij ARM, onder andere aan het Cortex-A76-ontwerp. Daarvoor werkte Filippo als architect bij Intel en AMD.

Filippo werkt sinds mei bij Apple, merkte Bloomberg op. Apple heeft zelf niets bekendgemaakt over het in dienst nemen van de chipontwerper. Filippo was de lead architect bij de ontwikkeling van het Cortex-A76-ontwerp van ARM. Onder andere de Snapdragon 855 is gebaseerd op die cores. Filippo heeft tien jaar bij de Britse processorontwerper ARM gewerkt en daarvoor was hij jaren actief bij Intel en AMD in soortgelijke functies.

Eind maart zei Cnet dat cpu-ontwerper Gerard Williams III zijn functie bij Apple neergelegd zou hebben. Op zijn LinkedIn-pagina staat nog altijd dat hij bij Apple werkt, maar sinds februari zou hij al niet meer actief zijn. Williams was de hoofdontwerper van tal van Apple-socs, vanaf de A7 tot de A12X. Mogelijk is Filippo zijn vervanger.

Volgens geruchten is Apple van plan om op den duur de Intel-processors in zijn iMacs en MacBooks te vervangen door zelfontworpen ARM-processors. Analist Ming-Chi Kuo, die zich heeft gespecialiseerd in Apple, claimt dat dit vanaf 2020 of 2021 werkelijkheid zal worden.

Apple gebruikt sinds 2010 zijn eigen chips in zijn smartphones en tablets en heeft daar in de loop der jaren diverse topmensen voor aangetrokken. Die vertrekken vaak weer na een aantal jaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zo werkte Jim Keller aan de A4- en A5-socs, waarna hij bij AMD de Zen-architectuur maakte en later overstapte naar Intel. In 2017 maakte chipontwerper Manu Gulatia de overstap van Apple naar Google. Hij zou bij Apple cruciaal zijn geweest in het team dat de eigen socs voor de iPhones en iPads ontwikkelt.