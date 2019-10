Arenden met sms-trackers steken onderzoekers in de schulden na roaming-uitje

Een groep migrerende adelaars hebben Russische onderzoekers een torenhoge telefoonrekening bezorgd. De beesten hebben trackers om hun enkels die via sms hun gps-coördinaten doorgeven, maar ze hebben wat te veel aan roaming gedaan in Iran.

Een adelaar in het bijzonder, genaamd Min, vloog naar Iran met honderden opgespaarde sms'jes van de tijd dat het buiten bereik was. In Iran kost een sms iets meer dan twee keer zoveel als normaal, wat betekende dat Min in een klap het gehele telecombudget van de Russische onderzoekers had opgemaakt.

De wetenschappers hebben het geld terug kunnen krijgen met een crowdfunding-actie genaamd 'waardeer het beltegoed van de adelaar op', waarop zo'n anderhalf duizend euro is ingezameld. Daarnaast hebben de onderzoekers een lening afgesloten om de telefoonrekening te betalen. "Ze hebben ons echt blutgemaakt," vertelt een van de wetenschappers aan AFP. Daarnaast heeft hun telco, Megafon, aangeboden om de sms-kosten kwijt te schelden en een goedkoop abonnement op te stellen. Al met al zijn de problemen van de onderzoekers daarmee opgelost.

De steppearenden worden gevolgd omdat ze een bedreigde soort zijn in Rusland en Midden-Azië. De gps-coördinaten worden nagetrokken met satellietbeelden om te controleren of de beesten op een veilige plek zitten. Volgens de BBC zijn met name hoogspanningslijnen een bedreiging voor de vogels. De arenden broeden in Siberië en Kazachstan, maar vliegen in de winter naar Zuid-Azië.