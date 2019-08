Nederlandse politie stuurt per abuis link naar erotische site naar 1900 mensen

Politiekorps Oost-Nederland stuurde per ongeluk een sms met een link naar een forumpost op een erotische site naar ongeveer 1900 mensen. De link had moeten leiden naar een pagina op politie.nl, maar er ontbraken enkele tekens in de verkorte link.

Deel van de site waar de link heen leidde

Er zijn in totaal drie sms'jes verstuurd, waarvan de eerste twee de foute link bevatten. De politie bevestigt het versturen van de foute link. "In het bericht is een aantal tekens van de link afgevallen waardoor er een heel ander soort link ontstaan is. Deze link leidt naar een pagina die wij niet steunen." Het ging om een sms-bom om getuigen van een woningbrand in Nieuwleusen op te roepen zich te melden. De juiste link had bit.ly/2KncjoH moeten zijn, maar de 'oH' aan het einde stond er niet bij in de sms.

In de sms stond een bit.ly-link, waarvan de laatste twee tekens ontbraken. Daardoor was een link ontstaan naar een spamforumpost op een site met erotische content. Bit.ly plaatst een waarschuwing dat de link 'mogelijk problematisch' is, waardoor mensen die klikten niet automatisch op de site terechtkwamen. De link is meer dan tien jaar geleden aangemaakt; de forumpost is van november 2006.

Vermoedelijk is de link met twee tekens ingekort, omdat de link niet in een eerdere versie van het bericht paste. De politie heeft in een interview met RTV Oost excuses aangeboden voor de situatie.