Tweakers Podcast #91 - Nieuwe Xbox, Star Wars-hype en de prijs van kobalt

Het kwam als een verrassing tijdens de Game Awards: de onthulling van Microsofts volgende Xbox: de Xbox Serie X. Of nee, gewoon de Xbox. De naam alleen al is voer voor gesprek en dan hebben we het nog niet eens over de opvallende fysieke verschijning gehad.

De nieuwe Xbox ziet er duidelijk anders uit dan de huidige variant en krijgt ook een nieuwe controller. Maar wat verwachten we nu eigenlijk van een échte next-genconsole en waarin gaan toekomstige games zich onderscheiden? Dat bespreken we in deze aflevering van de Tweakers-podcast.

Verder hebben we het over kobalt, een belangrijke grondstof voor onze huidige accu's. De handel daarin levert veel geld op, maar er zijn ook bijkomende kosten, zoals de gezondheid van de mensen die het delven. Een aantal grote techbedrijven wordt nu aangeklaagd omdat ze niet genoeg verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van deze mensen. Is dat fair? En zet zo'n rechtszaak zoden aan de dijk?

Dan hebben we het over de komende Star Wars-film en al snel blijkt dat de hele tafelbezetting hier wel naar uitkijkt, al zijn er ook bedenkingen. Tesla's Cybertruck passeert eveneens de revue, want mag dat ding hier ooit de weg op? Ook blikt Wout nog even terug op de digitale deurbellen uit de vorige aflevering, want onlangs werden daar Kamervragen over gesteld.

00:00 Opening

01:43 De Star Wars-hype is real

10:12 De menselijke impact van kobaltmijnen

22:01 Zal de Cybertruck ooit hier mogen rijden?

27:11 Digitale deurbellen bereiken de Tweede Kamer

29:03 Microsoft onthult de nieuwe Xbox

39:24 Wat wordt onderscheidend aan de volgende generatie games?

55:56 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.