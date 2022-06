OnePlus Nord is te openen zonder toestel te hoeven opwarmen

De OnePlus Nord is te openen en te repareren zonder dat het nodig is de telefoon met een föhn of hittekanon te verwarmen. Dat blijkt uit de teardown van iFixit. Bij veel telefoons is dat wel nodig om de lijm tussen het frame en de achterkant zachter te maken.

Met een zuignap en een plectrum is het mogelijk om tussen het frame en de achterkant te komen en de lijm los te halen, meldt iFixit. Dat warmte niet nodig is, komt vermoedelijk doordat OnePlus bij de Nord minder lijm gebruikt dan veel andere fabrikanten. De telefoon heeft geen rating voor waterdichtheid, hoewel de openingen wel afgesloten zijn met rubberen ringetjes. Bovendien is het frame van kunststof, een materiaal dat meer meegeeft dan metaal.

Bovendien concludeerde iFixit dat veel onderdelen relatief makkelijk vervangbaar zijn. Onder meer de accu, usb-poort en andere onderdelen zijn modulair. De site merkt wel op dat het vervangen van het scherm, wat de meest voorkomende reparatie is, het lastigste is. De OnePlus Nord kwam deze week uit. Tweakers publiceerde ook een review van de telefoon.

Update, 19:00: In dit artikel stond eerst dat het frame van metaal en de achterkant van kunstof is. Dat is niet juist. Het frame is van kunststof en de achterkant van glas. Dat is aangepast in de tekst.